Gonçalo Inácio e o bis pela Seleção: «Estou muito feliz e é continuar a trabalhar»

Uma noite perfeita para Gonçalo Inácio: titular e marcou, não um, mas dois golos na goleada (9-0) aplicada por Portugal ao Luxemburgo. Após o encontro, o defesa não escondeu a satisfação pela vitória e pelos golos marcados."Certamente estou muito orgulhoso pela estreia. Entrámos bem no jogo, conseguimos abrir o marcador cedo e foi sempre a marcar. Conseguimos entrar bem no jogo, consegui obter 2 golos na 1ª parte, estreei-me a marcar, estou muito feliz e é continuar a trabalhar.""Sim, trabalhamos sempre para obter algo mais e foi o que aconteceu. Fomos para cima do jogo e conseguimos marcar""Ele costuma meter boas bolas, tento procurar o espaço e a bola acabou por cair lá""Com o tempo vamos aprendendo a melhorar, treinamos este estágio com defesa a 2 [centrais] e consegui adaptar-me bem.""É sempre uma luta para vir aqui e é continuar a trabalhar nos nossos clubes para o mister começar a chamar""Trabalhamos para isso, para alcançar algo melhor e conseguimos o objetivo"