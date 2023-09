Gonçalo Ramos e o estatuto na Seleção: «Todos temos de respeitar os minutos que nos dão»

Gonçalo Ramos: «Cristiano Ronaldo dá-nos sempre um grande apoio» Gonçalo Ramos: «Cristiano Ronaldo dá-nos sempre um grande apoio»

A carregar o vídeo ...

Gonçalo Ramos perspetivou este domingo a receção de Portugal ao Luxemburgo, em jogo da fase de qualificação para o Euro'2024 e que está agendado para as 19h45 de amanhã, no Estádio Algarve."É sempre especial jogar no Algarve e ter o apoio da minha família e estarem presentes no estádio mais familiares do que é normal", referiu o avançado português em conferência de imprensa, deixando claro que "de acordo com a forma com que jogamos, estou lá para tentar marcar e ajudar a equipa ao máximo".Já sobre o facto de Cristiano Ronaldo já ter deixado a concentração da Seleção, uma vez que está castigado, Gonçalo Ramos destacou o apoio dado pelo capitão. "O Cris dá sempre um grande apoio, esteve com a equipa até hoje a apoiar-nos e a dar a sua ajuda naquilo que pode, mas neste momento já regressou ao seu clube", vincou, para depois abordar o que espera do jogo desta segunda-feira."Luxemburgo é uma equipa que está a atravessar um bom momento, está no segundo lugar do grupo. Temos de os respeitar, porque têm estado muito bem. Têm jogadores com muita qualidade, mas isso para nós é igual a todos os outros adversários, porque vamos entrar da melhor forma possível", assegurou Gonçalo Ramos, antes de ser questionado sobre o facto de ter a melhor média de golos por minuto na Seleção Nacional."Não estava à espera e não fazia ideia, mas é importante estar ao lado do Cris nessas estatísticas. Quando as estatísticas são boas é sempre bom que o nosso nome esteja envolvido", afirmou, tendo pedido respeito pelas escolhas de Roberto Martínez."Penso que, aqui na Seleção, todos temos de saber respeitar os minutos que temos e o que acontece, porque só jogam 11 dos 24 convocados. Normalmente são todos titulares nos seus clubes e depois aqui só podem jogar 11. Temos de saber respeitar, porque todos temos muita qualidade e a oportunidade vai surgir para todos", terminou.