Pepe, João Félix e Bernardo Silva em trabalho de recuperação

Fernando Santos ainda não contou com o grupo completo de 26 jogadores, que esta terça-feira realizaram um treino de preparação para o duplo embate da Liga das Nações.Pepe, João Félix e Bernardo Silva realizaram trabalho de recuperação e ainda não foram opção para o selecionador nacional, na Cidade do Futebol. Já Gonçalo Ramos, chamado para colmatar a baixa de Gonçalo Ramos, treinou com os restantes companheiros de equipa.Recorde-se que Portugal defronta a República Checa e Espanha, no sábado e na terça-feira, respetivamente, a contar para a Liga das Nações.Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Tiago Djaló, Nuno Mendes e Mário Rui;João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha e William Carvalho;Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto, João Félix, Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Ricardo Horta.