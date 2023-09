Hugo Cajuda: «A Seleção não é a Santa Casa da Misericórdia»

Roberto Martínez anunciou sexta-feira a lista de convocados da Seleção Nacional para os jogos com Eslováquia e Luxemburgo, da qual fazem parte João Cancelo e João Félix sem competição desde junho (assinaram no fecho do mercado pelo Barcelona e hoje já integram a lista de convocados). As escolhas de Roberto Martínez ( justificadas aqui ) - que optou por outro lado por não chamar Paulinho, o que provocou indignação no Sporting - gerou algumas críticas, como as do empresário Hugo Cajuda."E a coerência, ficou a dormir??? A Seleção não é a Santa Casa da Misericórdia", referiu o agente, que entre outros jogadores representa Vitinha (Marselha), numa publicação nas stories do Instagram.Os 24 convocados de Martínez juntam-se na segunda-feira, na Cidade do Futebol. Portugal defronta a Eslováquia a 8 de setembro em Bratislava e três dias depois recebe o Luxemburgo no Algarve.Após quatro jornadas, a Seleção Nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.