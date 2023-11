Já só há 7 mil bilhetes à venda para o Portugal-Suécia

O jogo particular entre Portugal e Suécia, agendado para dia 21 de março, está perto da lotação esgotada. Apesar de ainda faltarem mais de três meses para o partida, já só restam cerca de 7 mil bilhetes disponíveis para vender.O encontro realiza-se no Estádio D.Afonso Henriques, em Guimarães, e serve de preparação da equipa das quinas para a fase final do Campeonato da Europa, que se disputa na Alemanha. O duelo com os nórdicos, com início agendado para as 19h45, é um de dois encontros de preparação de Portugal na janela internacional de março, com vista à participação no Euro'2024, sendo que o adversário da segunda partida particular será divulgado após o sorteio da fase final, que terá lugar no sábado.A última vez que Portugal jogou em Guimarães foi em novembro de 2018, com a Polónia (1-1), em desafio a contar para a Liga das Nações.