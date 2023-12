João Cancelo: «Os jogadores sentem-se mais importantes com Roberto Martínez...»

João Cancelo comparou, em entrevista ao podcast '1 Para 1', a Seleção Nacional com Fernando Santos e Roberto Martínez, frisando que o treinador espanhol, que chegou à equipa das quinas em janeiro deste ano, trouxe "outros conceitos" futebolísticos."Não desvalorizando o que fez Fernando Santos... É um treinador ao qual tenho a agradecer tudo o que fez por mim. Houve situações, principalmente num Mundial onde gostaria de ter dado mais o meu contributo, do meu talento e da minha qualidade à equipa e não consegui. Tudo por culpa minha. Sabe que tenho muito apreço por ele a nível pessoal, é um homem com um coração extraordinário, puro, e uma pessoa que vou ter sempre em conta porque o considero um amigo. Roberto Martínez é um treinador que veio dar outros conceitos. Fernando Santos era muito de usar o mesmo onze, trocava muito menos vezes. Acho que os jogadores se sentem mais importantes com Roberto Martínez. Todos sentem que têm um papel preponderante na equipa, que não há titulares indiscutíveis. Isso para uma seleção é bom porque jogamos todos em grandes clubes e todos temos o direito e a qualidade para dar o nosso contributo por Portugal", explicou o internacional português, que atua no Barcelona.