João Félix agradece a Fernando Santos: «Que ninguém se esqueça o que deu a este país!»

João Félix juntou-se aos companheiros de seleção nas mensagens de agradecimento a Fernando Santos. O avançado do Atlético Madrid, que representou Portugal no Mundial do Qatar, realçou as conquistas do treinador ao comando da equipa nacional e agradeceu pela oportunidade de representar o país "por enúmeras vezes". "Obrigado Mister por me ter dado a oportunidade de representar o meu país por enúmeras vezes! E acima de tudo, que ninguém se esqueça, o que deu a este país! Obrigado", escreveu o internacional luso, através da sua página do Instagram.