João Félix: «Benfica terá sempre lugar no meu coração»

João Félix participou nos 90 minutos da vitória de Portugal diante da Lituânia, por 5-1, e no final do encontro fez uma análise positiva ao encontro, admitindo algumas das dificuldades causadas pelo rival."Marcámos cedo, depois sofremos um golo de bola parada. Eles tiveram mérito nisso. Estávamos a criar oportunidades, mas a bola não estava a entrar. Depois acabou por entrar, estamos felizes por isso", confessou o jogador de 19 anos, que assumiu ter trabalhado para tentar fazer um golo. "Claro que queria marcar, qualquer jogador quer marcar, mas não foi hoje. Será nos próximos jogos, se Deus quiser".Em declarações à Sport TV, Félix garante que não esquece as raízes... e o Benfica. "As raízes hão-de estar sempre comigo. O Benfica - e todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde estou - terá sempre um lugar no meu coração. Agradeço-lhes por estar onde estou".