João Félix: «Com esta tática temos sempre quatro ou cinco jogadores na área»

João Félix fez um dos golos da goleada (0-6) ao Luxemburgo, no segundo jogo do apuramento para o Europeu. O avançado luso atestou o poderio da equipa de Roberto Martínez."Estivemos bem. Entramos fortes. Tornámos o jogo fácil. Quando entramos assim desta forma acabamos por controlar o jogo quase todo. Na segunda parte não estivemos tão bem, mas a primeira foi completamente nossa", vincou à Sport TV, abordando, depois, o facto da equipa de ter colocado vários homens em zona de finalização."Quanto mais gente na frente, melhor. Tanto para mim como para os outros avançados. Temos mais apoio e opções de passe. Com esta tática temos sempre quatro ou cinco jogadores na área, o que é bom e acabamos por marcar muitos golos", garantiu o jogador que alinha cedido ao Chelsea.Félix falou também do momento pessoal, a menos de três meses de terminar o vínculo aos blues."Trabalho todos os dias para estar bem e ajudar a equipa. Faço sempre o meu melhor para as coisas correrem bem. Quando não saem… é o futebol. Estou cá para evoluir, aprender e melhorar", reiterou.Depois, à Sport TV, João Félix realçou que foi a equipa das quinas que facilitou o duelo com o Luxemburgo e não o contrário. "Sim, sabíamos que ia ser complicado, um pouco mais complicado do que o Liechtenstein mas como tornámos o jogo fácil. Entrámos muito fortes, fizemos golos muito cedo e partir daí o jogo é completamente diferente. Controlámos o jogo", afirmou."Estou a fazer o meu trabalho. Treino todos os dias para estar melhor, para poder jogar a equipa, para dar alegrias a mim, à minha família, aos meus amigos e colegas de equipa, e estou a fazer o que sempre fiz, a trabalhar. As coisas quando têm de sair saem, quando não saem não saem.""Sim, ainda falta, estamos na qualificação, mas é isso que queremos, dar alegrias aos portugueses, a nós mesmos que merecemos depois da maneira que saímos do campeonato do Mundo. É seguir este caminho", apontou.João Félix comentou ainda a partida ao 11, onde falou também acerca dos golos apontados pelo irmão Hugo Félix pela seleção de sub-19. "Controlámos a primeira parte toda. Na segunda eles mudaram o sistema, confundiram-nos mais um bocado. Mas o jogo já estava resolvido logo na primeira parte, entrámos muito fortes, com quarto golo, e quando entramos assim depois é difícil parar", destacou."A equipa está bem, estão a gostar do sistema, da ideia de jogo. Apesar de cinco defesas, não significa que é para defender, como supostamente se pensa. A malta está a gostar, estamos bem, a chegar com muita gente à área, a fazer muitos golos. Já estava habituado porque no Chelsea também jogo assim, ou na esquerda ou no meio, mas as dinâmicas são boas, a equipa está toda ligada e estamos bem.""Faço sempre o meu trabalho, tento fazer melhor. Se as coisas depois não saem, é assim o futebol. Mas trabalho todos os dias para evoluir, para estar melhor e é isso que tenho de fazer.""Dois golos importantes para eles irem ao Europeu. O primeiro não vi, ainda estava em viagem para cá mas no segundo já estava a ver o jogo", concluiu.