João Félix: «O mais difícil é manter o bom nível, coisa que não tenho feito nas últimas épocas»

Depois de bater a Eslováquia e garantir a qualificação para o Euro'2024, a Seleção Nacional pode garantir o primeiro lugar do Grupo J caso vença na Bósnia. Na antevisão ao jogo, João Félix assegurou que a turma das quinas está preparada para o ambiente hóstil que vai encontrar e não escondeu que está a atravessar uma fase muito positiva no Barcelona."Motivação temos sempre. Temos motivação de representar o nosso país, família, amigos. Temos o objetivo de terminar em primeiro no grupo e amanhã temos uma boa oportunidade para o conseguirmos.""Toda a gente sabe da qualidade da nossa seleção. Temos jogadores nas melhores equipas do mundo. Ofensivamente somos muito bons e defensivamente também, tanto que só sofremos dois golos e foi no último jogo. Deve-se sobretudo à organização e ao plano tático.""Sabemos que é dificil. Já cá estive nos sub-21 e foi difícil… imagino como será com a seleção A e no apuramento para um Europeu. Estamos precavidos. Só temos que estar preparados e jogar o nosso futebol.""Como dá para ver, estou contente onde estou. Estou bem e confiante. Estou a atravessar um bom momento, mas o mais difícil é manter o bom nível, coisa que não consegui fazer nas últimas épocas. Trabalho todos os dias para corrigir os aspetos menos positivos em mim.""Já conheço o Neves há algum tempo, é da geração do meu irmão [Hugo Félix]. Sempre foi assim, um miúdo cinco estrelas e baixinho, mas que nunca perdia um duelo. Em termos técnicos é muito bom. Tem 19 anos, mas pensa como um jogador de 30. Está cá para nos ajudar, recebemo-lo super bem. Portugal tem que continuar a apostar nos jovens, que cada vez são melhores. Estamos num bom caminho."