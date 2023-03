João Félix: «Vamos atacar com mais gente»

João Félix explica como foi a primeira conversa com Roberto Martínez João Félix explica como foi a primeira conversa com Roberto Martínez

A Seleção Nacional concentrou-se segunda-feira pela primeira vez sob as ordens de Roberto Martínez e hoje João Félix esteve na sala de imprensa, antes do treino."Ontem teve uma breve introdução connosco no relvado, como viram. Hoje estivemos a falar mais com ele, mais divididos por posições, para explicar dinâmicas de jogo que tem para nós.""Ontem não treinei, fiquei a fazer recuperação. Vai ser o 1.º treino, ainda não vi como são as dinâmicas. Mas já temos uma noção de como vamos jogar, pelo menos nestes dois jogos. Se é mais ofensivo ou não, vamos ver, consoante os jogos e equipas. Vamos ter ideia de jogo clara e vamos tentar impor-nos em todos os jogos.""Seja essa ou outra, estamos a representar o pais e temos responsabilidade é muito grande Fazemos o que gostamos e só por aí é motivo de encarar o jogo de forma séria. Mais um jogo para desfrutar e sermos felizes.""Preferia só falar de seleção, mas estou a gostar da mudança e estou a adaptar-me bem."Ainda não sei, ainda não treinei nem tivemos jogos. Ainda não sei como será a dinâmica, se vamos ter mais oportunidades ou não. Depende da dinâmica do jogo e se a equipa esta em dia sim ou não. Vamos atacar com mais gente, ser mais pressionantes e controlar mais tempo o jogo."Com quem vou jogar na frente não sei, nem sei se vou jogar ou não"."Explicou-nos algumas ideias que tem, principalmente para estes dois jogos, que vão ser muito semelhantes. Dinâmicas ofensivas, relações entre alas e avançados. Não vale a pena especificar muito, mas foi basicamente isso que falámos.""Lá é mais encarregue pelas bolas paradas, aqui é mais adjunto. É uma excelente pessoa, vai fazer um bom trabalho e ajudar-nos a melhorar.""Temos de estar sempre preparados, não facilitar em nenhum jogo. No Mundial todos pensavam que íamos passar contra Marrocos e não passámos. Seleções é sempre complicado, representam país, dão tudo e jogam sempre como se fossem finais. Serão sempre jogos complicados, em casa e fora, e estaremos precavidos para isso.""Não falei muito sobre ele. Fez umgrande trabalho com a Bélgica, colocou-a nº1 do mundo durante muito tempo. Fez excelente trabalho. Não ganhou nada, mas é complicado, com as seleções que estão por aí na Europa."