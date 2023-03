João Mário apoiado por colegas de Seleção

Ao contrário de Ronaldo, ovacionado ao longo do encontro, João Mário e Rafael Leão acabaram por ser assobiados já na reta final em Alvalade. Ainda aos 67', o avançado do Milan, que ainda tem um diferendo com o Sporting, rendeu João Félix, escutando alguns assobios. Por sua vez, João Mário, ex-leão e agora no rival Benfica, foi alvo da maioria das vaias, quer ao ser lançado (89') para o lugar de Bruno Fernandes, quer quando tocou na bola nos últimos minutos. Ora, um cenário comentado e criticado tanto por Rafael Leão como por Palhinha, na zona mista. "Ele entrou bem. Somos jogadores e temos de saber lidar com isso", assumiu o avançado do Milan, numa ideia corroborada de forma clara pelo médio do Fulham. "É triste. Não gosto de ver isso. Há que respeitar as decisões. O João é um ser humano fantástico, profissional, mas as pessoas têm de refletir. Pensem no legado que querem deixar para as gerações futuras", assumiu.