João Mário estreia-se nos convocados da Seleção Nacional

João Mário, lateral-direito do FC Porto, foi chamado pela primeira vez aos trabalhos da Seleção Nacional AA, conforme revelou esta segunda-feira o emblema azul e branco. O lateral-direito entra nas escolhas de Roberto Martínez rendendo Diogo Dalot, que deixa a lista por motivos pessoais.Portugal, recorde-se, defronta o Liechtenstein na quinta-feira às 19h45 em Vaduz e, precisamente três dias depois, mede forças com a Islândia em Alvalade.De resto, também o central portista, Gabriel Brás, foi chamado para representar Portugal, mas os sub-21, face à lesão de Rafael Fernandes do Arouca. A Seleção jovem dirigida por Rui Jorge defronta a Grécia, dia 20, em Tripoli.