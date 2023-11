João Mário foi a única ausência no primeiro treino da Seleção Nacional

A Seleção Nacional concentrou-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol para dar início à preparação para os últimos dois jogos de apuramento para o Euro’2024 frente a Liechtenstein, na quinta-feira em Vaduz, e Islândia, sábado em Alvalade.Roberto Martínez contou com todos os jogadores no primeiro treino à excepção de João Mário, convocado de última hora para render Diogo Dalot e em estreia na equipa das quinas. Já Bruma, de regresso, foi a grande novidade. O treinador espanhol conversou brevemente com o extremo do Sp. Braga antes do início da sessão.