João Moutinho ultrapassa Figo e já é o segundo mais internacional por Portugal

João Moutinho foi lançado por Fernando Santos no decorrer da segunda parte do encontro entre Portugal e França (0-1), a contar para a 5.ª jornada da grupo 3 da Liga A. Com esta entrada na partida, o '8' da Seleção Nacional passa a ser o segundo jogador com mais internacionalizações com a camisola das quinas (128), ultrapassando Luís Figo (127), seguindo-se Pepe (113) e Luís Nani (112). No topo da lista está, claro, Cristiano Ronaldo que hoje cumpre a sua 169.ª internacionalização.

??70' POR 0-1 FRA



