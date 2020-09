Jogos da Seleção Nacional contra Espanha e Suécia terão público nas bancadas

O jogo de preparação da Seleção Nacional diante da Espanha, agendado para o próximo dia 7 de outubro, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, e o encontro entre Portugal e Suécia, para a Liga das Nações, marcado para o dia 14, no mesmo horário e no mesmo local, irão contar com a presença de público nas bancadas, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





Reuniões entre a FPF, o governo e ainda a Direção-Geral da Saúde levaram à conclusão de que o encontro da equipa das quinas diante da seleção espanhola contará com 5% da lotação total do estádio, enquanto que o jogo oficial diante da Suécia terá 10% dessa mesma lotação. O objetivo desta iniciativa é poder, futuramente, garantir o regresso dos adeptos aos recintos desportivos em Portugal.