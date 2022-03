Jorge Jesus: «Orientar a Seleção Nacional? No futuro pode ser isso...»

Jorge Jesus falou da seleção portuguesa, que vai jogar a meia-final do playoff de apuramento para o Mundial Qatar2022 com a Turquia, na quinta-feira, e que poderá defrontar a Itália, em caso de vitória sobre os turcos, considerando que a tarefa "não vai ser fácil" frente a duas "equipas fortes"."Vamos ter um setor um bocadinho fragilizado, sem os dois supostos melhores defesas centrais de momento de Portugal, mas o Fernando Santos tem muito conhecimento dos seus jogadores, muita capacidade e de certeza que vai ter os seus jogadores à altura", sustentou à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).O treinador foi ainda confrontado com a hipótese de, um dia, vir a orientar a Seleção Nacional: "Neste momento vou continuar a trabalhar [em clubes]. No futuro pode ser isso mas há poucas seleções onde eu tenho hipótese de querer trabalhar."