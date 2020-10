José Fonte testa positivo à Covid-19 e é dispensado da Seleção Nacional

José Fonte testou positivo à Covid-19 e foi dispensado do estágio da Seleção Nacional, informou em comunicado a Federação Portuguesa de Futebol.





De acordo com a nota, os restantes jogadores e a equipa técnica liderada por Fernando Santos, bem como o staff, testaram negativo. Para o lugar de José Fonte, o selecionador chamou Domingos Duarte, do Granada."Fernando Santos chamou o defesa Domingos Duarte, do Granada, para os trabalhos da Seleção Nacional com vista aos próximos jogos frente a Espanha, França e Suécia.O internacional português José Fonte testou positivo para COVID-19 e foi dispensado da Seleção Nacional.Os restantes jogadores, bem como equipa técnica e staff, testaram negativo na despistagem do SARS-Cov-2 e estão à disposição de Fernando Santos.A seleção nacional realiza esta tarde a segunda sessão de treino antes do jogo de preparação com a Espanha, agendado para amanhã.Às 14h30, Fernando Santos e um jogador participarão na conferência de imprensa, a realizar no Estádio de Alvalade."