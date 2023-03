Leonardo Jardim e a convocatória de Roberto Martínez: «Depois será avaliado pelos resultados que tiver»

Leonardo Jardim, treinador português que atualmente orienta o Al-Ahli, foi um dos convidados do primeiro painel do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e, à margem do evento, abordou vários assuntos da atualidade desportiva em Portugal. Um deles foi o facto de ter sido associado à seleção portuguesa antes de Roberto Martínez ser apresentado como selecionador."Não gosto de expor aquilo que será o futuro, o presente ou os convites que recebi. O importante é que a seleção tenha tomado as melhores decisões e que essas melhores decisões dêem bons resultados para Portugal. A seleção tem o seu treinador e pessoas que, com certeza, definiram o perfil para dar continuidade ao que o Fernando Santos fez nos últimos anos. Não tenho muitos dados com que possa analisar o perfil do treinador [Roberto Martínez]. Acompanhei o trabalho dele na seleção da Bélgica. Teve um período muito bom e outro menos bom. O importante, para mim, é que consiga fazer da seleção portuguesa uma seleção que jogue um bom futebol. Acredito que esteja a tomar as melhores decisões. É da sua responsabilidade. A seguir, vai ser avaliado pelos resultados desportivos que possa ter ", referiu o técnico madeirense.O técnico analisou ainda aquilo que tem sido a presente edição do campeonato português e a prestação de dois clubes que orientou, no caso o Sp. Braga e o Sporting: "o Benfica está a sobrepor-se aos outros dois clubes. Neste ano, três, porque o Sp. Braga está em 3º e a fazer uma boa época. Esta vantagem pode ser decisiva. O Benfica assume-se como o grande favorito e os outros clubes vão jogar para o 2º lugar. Prestações europeias? Os clubes portugueses têm mostrado aquilo que de bem se faz em Portugal. O Sp. Braga, em termos europeus, não esteve muito forte, mas, na Liga Bwin, está bem. Não tenho dúvidas de que se trabalha bem em Portugal".Numa altura em que o campeonato saudita está em foco, isto depois de Cristiano Ronaldo se mudar para o Médio Oriente, o técnico, que está nos Emirados Árabes Unidos e que esteve na Arábia Saudita em 2021/222, respondeu às acusações de falta de competitividade destes campeonatos. "As pessoas que analisam os campeonatos são pessoas que têm capacidade de observação mundial do futebol. Partindo do pressuposto de que a seleção argentina perdeu com a Arábia Saudita, de que o Al Hilal foi o vice-campeão mundial de clubes e de que, comigo, no ano passado, foi campeão da Ásia, acredito que o Al Hilal, no campeonato português, não iria para jogar do meio da tabela para baixo", vincou.