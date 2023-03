Lesão afasta Diogo Costa da Seleção Nacional

Diogo Costa foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional devido a problemas físicos. Segundo informa a FPF, em nota oficial, o guarda-redes do FC Porto contraiu uma mialgia muscular, tendo sido dado como inapto pela unidade de saúde e performance da FPF.Perante este contexto, Celton Biai (V. Guimarães) entra mesmo nos convocados de Roberto Martínez para os jogos com o Liechtenstein e Luxemburgo, ele que tinha sido inicialmente convocado para os sub-21 mas até estava a trabalhar no grupo de Martínez desde o primeiro dia.Roberto Martínez lamentou a lesão do guarda-redes, em declarações à Sport TV. "Rui Patrício e José Sá estão a trabalhar muito bem. É uma pena, mas há que evitar qualquer problema. Diogo [Costa] foi dispensado e há que tentar encontrar outras opções", referiu o selecionador nacional.