Luís Alegria entende desejo de Ronaldo: «Sabe que tem condições para estar no Euro'24 ao mais alto nível» Técnico conduziu Cristiano Ronaldo na fugaz passagem do craque pela equipa B do Sporting





• Foto: Lusa/EPA