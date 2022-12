E a primeira reação à saída de Fernando Santos é de... Marcelo Rebelo de Sousa: «Agradeço o seu serviço»

Marcelo Rebelo de Sousa foi a primeira personalidade a comentar a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador nacional , ainda antes da oficialização por parte da FPF "Quero agradecer a Fernando Santos pelos muitos anos de serviço a Portugal, pela forma como conduziu e serviu o projeto de Portugal na Europa. Projetou Portugal na Europa, ao ponto de ganhar o Europeu, e no Mundo, com magníficas qualificações. Nesse sentido, muitos portugueses e portuguesas por todo o Mundo vibraram com Portugal, com a nossa Seleção e isso também tem uma quota-parte do selecionador. Um abraço para ele neste momento de partida", confessou o Presidente da República, à margem de uma visita à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde chegou a lecionar, deixando assim uma mensagem a Fernando Santos.