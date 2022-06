Marcelo Rebelo de Sousa e a vitória sobre a Rep. Checa: «É um grande começo do Dia de Portugal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à vitória (2-0) de Portugal sobre a República Checa em Braga e mostrou-se satisfeito por mais um triunfo da equipa das Quinas na Liga das Nações."Satisfeito? Sim. A 1ª parte não vi, parece que foi muito boa. A 2ª foi aguentar o resultado, que é muito bom, precisávamos de ganhar e ganhámos. Ficamos numa posição muito forte no grupo. No próximo jogo temos de aguentar a 1ª posição. É um grande começo do Dia de Portugal", realçou o Presidente da República à RTP.