Marcelo Rebelo de Sousa e o caso de Covid-19 de Ronaldo: «Já soube, já lhe desejei melhoras...»

De visita oficial à Bélgica, Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu ao caso positivo de Covid-19 registado por Cristiano Ronaldo.





"Já soube, já lhe desejei melhoras e falei com a FPF, que tem um sistema de testes feito todos os dias. Os jogadores chegam de vários países. Há um controlo imedato da sua situação. O que me foi dito é que não há mais nenhum elemento que tenha testado positivo. Desejei-lhe as melhoras e amanhã lá estaremos a apoiar a seleção, sabendo que já houve jogos muito recentes nesta prova em que jogámos sem Cristiano Ronaldo e nem por isso deixámos de ganhar e de fazer um grande jogo. É óbvio que implica quarentena, um sacrifício pessoal, familiar e profissional", começou por dizer."É evidente que aparentemente Cristiano Ronaldo veio de fora e, portanto, aparentemente não é uma realidade que tenha a ver com a situação em Portugal. Mas permite sempre recordar aqui, na Bélgica, como na Europa em geral e no Mundo, que isto não é fenómeno só de Porutgal, atravessa fronteiras. É muito difícil pará-lo. Continua a ser um desafio importante para todos os governos e países. A colaboração europeia é fundamental"