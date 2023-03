Mariana Mortágua: «PS impede o escrutínio parlamentar e chumba a audição do Presidente da FPF»

3. A FPF, sendo obrigada a fazê-lo, recusa divulgar ao Expresso informação sobre contratos investigados;



Fernando Santos perdeu processo contra o fisco, por alegada evasão fiscal no valor de 4,5 milhões de euros, tendo recorrido entretanto. Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), garantiu já este mês que o antigo selecionador nacional, agora ao serviço da Polónia, verá o tema progredir. "Terá, com certeza, desenvolvimentos novos. Nuns casos depende de nós, noutros dependerá de entidades terceiras", explicou.Na terça-feira, PS, PSD e Chega votaram contra o pedido de audição do Bloco de Esquerda para ouvir o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na Assembleia da República, sobre o caso em concreto. Sobre o sucedido, a deputada Mariana Mortágua utilizou as redes sociais para falar de "privilégio e impunidade do futebol" em cinco pontos."1. A FPFutebol é suspeita de fugir aos impostos nos contratos com equipa técnica de Fernando Santos; 2. O PS impede o escrutínio parlamentar e chumba a audição do Presidente da FPF na Comissão de Orçamento Finanças; 3. A FPF, sendo obrigada a fazê-lo, recusa divulgar ao 'Expresso' informação sobre contratos investigados; 4. A autoridade tributária confirma as notícias da suspeita de fuga ao fisco; 5. PS e PSD chumbam requerimento para audição da FPF na Comissão de Desporto. Fica a pergunta: nesta história, de que têm tanto medo a FPF, o PS e o PSD?", evidenciou Mortágua através da conta de Twitter.