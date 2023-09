Martínez explica ausência de Paulinho: «Competitividade faz com que seja muito difícil ter uma oportunidade»

Apesar do atual bom momento de forma, Paulinho não integra a lista de convocados de Portugal para os jogos de qualificação para o Euro'2024 com Eslováquia e Luxemburgo. Roberto Martínez justificou a sua decisão com o facto de existir "competitividade" no ataque."Gostei muito do começo de Liga do Paulinho. Acho que é um jogador de área, finalizador. Mas agora temos dois pontas-de-lança, o Cristiano e o Gonçalo. A competitividade neste nível faz com que seja muito difícil ter uma oportunidade. Mas é importante termos jogadores como o Paulinho a jogar a este nível. É importante ser consistente e manter o mesmo nível toda a época", explicou o selecionador nacional, na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da convocatória