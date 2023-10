Roberto Martínez: «Surpreendeu-me a humildade e vontade de Cristiano Ronaldo em servir a equipa»

Em entrevista ao programa 'El Larguero' da rádio Cadena Ser, Roberto Martínez recordou o primeiro encontro com Cristiano Ronaldo, aquando da visita à Arábia Saudita para conhecer o capitão da Seleção."Nunca gostei de fazer convocatórias sem conhecer a pessoa que está por detrás do futebolista. Tentei conhecer todos os jogadores que estiveram na convocatória do Mundial e, ao conhecer Cristiano Ronaldo, encontrei um jogador disposto a dar tudo pela Seleção. Vi uma pessoa que queria estar comprometida e ao serviço da equipa. Um jogador como Cristiano, que ganhou tudo, surpreendeu-me a humildade e vontade de servir a equipa. Esse foi o ponto de partida de todos os jogadores que estão no balneário", explicou.