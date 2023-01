Mourinho: «Presidente da FPF disse-me que não era a primeira, mas sim a única escolha»

José Mourinho revelou esta quinta-feira, após o encontro da Roma com o Génova, o conteúdo da conversa que teve com Fernando Gomes a propósito da possibilidade de assumir o comando da Seleção Nacional. Segundo o técnico romano, Fernando Gomes disse-lhe que não só era a primeira escolha, como era mesmo a única escolha."Hoje posso falar-vos de algo que provavelmente não vos vai interessar, mas aproveito esta oportunidade para agradecer ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, porque o que ele me disse deixa-me orgulhoso. O facto de ter dito que eu não era a sua primeira escolha, mas sim a única escolha, deixa-me orgulhoso. Mas decidi não ir. Estou aqui e é isso que importa", declarou o português, citado pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.Estas declarações de Mourinho surgem no seguimento das palavras de Fernando Gomes aquando da apresentação de Roberto Martínez, onde o presidente da FPF revelou que a única proposta apresentada foi feita ao espanhol. "O que me interessou foi definir o perfil. Nesta pesquisa falámos com muita gente. Falo com a generalidade de treinadores portugueses. A única proposta concreta foi a Roberto Martínez", garantiu.