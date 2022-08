Nuno Gomes conta como fugia da seleção grega nas férias após o Euro'2004: «O Charisteas mandava-me bebidas»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ra´dio Comercial (@radiocomercial)

Nuno Gomes contou esta manhã na Rádio Comercial que depois do Europeu de 2004, cuja final Portugal perdeu com a Grécia no Estádio da Luz, foi de férias para a Grécia e acabou num hotel onde estavam grande parte dos jogadores da seleção helénica."De repente tocam-me nas costas, pensei que era o empregado que me estava a trazer mais um 'frapé', mas reconheço uma cara. Era o Fyssas, que tinha sido campeão europeu", relata o antigo avançado internacional português.Nuno Gomes contou depois do diálogo que manteve com Fyssas:- O que estás a fazer aqui?- Eu é que pergunto, o que estás a fazer aqui?'- Vim passar férias, já tinha marcado...- Mas nós também estamos aqui de férias'.- Nós quem?- Nós, a seleção.- A seleção grega?!- Sim, estamos ali todos.Nuno Gomes conta depois que olhou e viu uns 15 ou 16 jogadores da Grécia a dizerem-lhe adeus.E prosseguiu:- Vocês vão ficar aqui de férias?- Sim, o dono do hotel, que tem vários espalhados pela Grécia, ofereceu uma semana de férias aos jogadores e às famílias.Nuno Gomes relata depois que a maioria dos jogadores gregos escolheu precisamente aquele porque "era um hotel bom, de praia". "Não estavam todos, mas eram uns 15 ou 16, os outros foram para outros sítios. Estava o Charisteas, que marcou o golo."E como conviveu Nuno Gomes com os gregos? "A minha sorte é que o hotel tinha duas praias. Eu de manhã acordava e espreitava lá de cima a ver onde eles estavam. Depois ia por trás do resort para a outra praia."Só que nem sempre conseguia escapar: "Todos os dias vinha o empregado oferecer-me uma bebida. Eu explicava que não tinha pedido nada, mas ele dizia 'foi o senhor Charisteas que mandou...'"