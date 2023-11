Palhinha: «Gonçalo Inácio só tem de estar contente por tudo o que tem feito no Sporting»

A Seleção Nacional começa esta segunda-feira a preparar o duelo de quinta-feira com o Liechtenstein, da penúltima jornada de apuramento para o Euro'2024, algo já assegurado, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras. Antes do treino marcado para as 18 horas, João Palhinha falou aos jornalistas em conferência de imprensa."Foi um apuramento com bastante mérito da nossa parte, nós é que tornámos as coisas mais fáceis para o nosso lado. A qualidade do grupo, por vezes, no passado, sabíamos que estávamos aquém de mostrarmos o nosso valor e desde que começou esta nova era que temos demonstrá-lo. Temos o objetivo de fazer história por Portugal, que é as 10 vitórias consecutivas no grupo.""Isto é o passado e o futuro. É algo que mexeu muito comigo e com a minha família. São águas passadas. Na minha vida, tudo o que tem acontecido tem sido por uma razão e gosto de pensar assim. Simplesmente quero fazer o meu trajeto como tenho vindo a fazer, ninguém me tem dado nada na minha carreira. Tenho 28 anos e sei que ainda posso chegar mais alto e é com essa ambição que encaro o meu futuro.""É um sistema que conheço e bem, já tinha com o Rúben no Sp. Braga e depois no Sporting também. É um sistema em que eu gosto de jogar, a equipa adaptou-se ao sistema que o míster trouxe e está a dar resultados, está à vista de todos. Temos de continuar assim. Nos clubes jogamos em sistemas diferentes dos que jogamos na Seleção e isso dá-nos coisas positivas.""Isto é o futebol. Estás a falar de futebol e o Inácio não tem de estar triste, só tem de estar contente por tudo o que tem feito no Sporting. Ontem foi expulso, mas acontece. Se calhar hoje o António Silva e o Neves estão bem mais bem dispostos. As rivalidades dos clubes ficam de lado. Respeitam-se todos muito. É um bocadinho a nossa imagem.""Cheguei a ver a segunda parte e foi um jogo caloroso. Não gosto de falar do que foi o jogo de Benfica e Sporting porque também estamos no espaço de Seleção. Vai haver mais dérbis pela frente, mas vai trazer mais competitividade ao nosso futebol. É com muito entusiasmo que vejo o que possa acontecer para o Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga, que também está a crescer. Enquanto portugueses, temos de ficar orgulhosos pela competitividade da nossa Liga. O jogo de ontem foi caloroso e com qualidade.""Simplesmente tenho-me focado no meu crescimento. Sinto que estou a crescer de época para época. Felizmente na minha carreira tenho apanhado treinadores muito bons portugueses. Esta época em Inglaterra tem sido mais falada porque a visibilidade é maior. Olhamos muito para o nosso campeonato, mas em termos de visibilidade é maior na inglesa. Deixa-me orgulhoso. É uma característica do meu jogo que tenho-me focado bastante. Tenho de continuar a evoluir e crescer cada vez mais para chegar a outros patamares.""É um sonho que todos nós partilhamos. Não falamos muito disso, nem do que pode vir a ser o futuro. Estamos focados nos próximos jogos. É um sonho que partilhamos, assim como vocês que estão desse lado. Mas temos de dar um passo de cada vez. A equipa tem crescido bastante. Estamos muito felizes pelo apuramento, mas é continuar a dar uma resposta nestes dois jogos. Vamos ter jogadores novos neste espaço de Seleção e isso é algo que também tem de ser valorizado. Pode sair um e entrar outro que a qualidade mantém-se e nem todos podem dar-se a esse luxo.""O nosso objetivo, só pelo simples facto de sabermos que podemos fazer história, é um motivo de orgulho e de ambição. Quanto ao resto, estar aqui a representar o nosso país é outra motivação que é inegável. Podemos não estar a lutar pelo apuramento, mas temos outras ambições. Queremos continuar a representar o nosso país e com o apoio dos portugueses no último jogo em Alvalade", terminou.