Paulo Bento e a convocatória de Roberto Martínez: «Se há uma revolução muito grande…»

Paulo Bento ocupou o cargo de selecionador nacional entre 2010 e 2014, num cenário que lhe permite comentar com propriedade a chegada de Roberto Martínez ao comando técnico de Portugal."A Federação contratou o treinador que mais garantias dava, isto depois de tomar a decisão de prescindir Fernando Santos. O Roberto Martínez é um treinador que tem experiência como selecionador numa boa seleção, com uma participação extraordinários no Mundial de 2018; um Europeu 2021 com boa participação também e depois um Mundial que não correu tão bem. É um treinador com experiência na Premier League, com qualidade e conceituado e tentará levar Portugal aos seus objetivos. Para já passa pela qualificação para o Euro em 2024 e depois logo veremos. O que nos compete é apoiar o seu trabalho, isto apesar de ser natural que precise de algum tempo de adaptação. No entanto, não será assim tão difícil porque tem um leque de jogadores à disposição com grande qualidade e maturidade nas ligas mais competitivas do Mundo", começou por dizer, à margem da sua participação no fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol.Questionado sobre a eventualidade de Roberto Martínez ter feito uma convocatória conservadora, Paulo Bento foi perentório: "São as opções que Roberto Martinez entendeu serem as melhores para defender os interesses da seleção nacional. Somos criticados por tomarmos certas decisões e somos criticados por não tomarmos determinadas decisões. Se há uma revolução muito grande, se calhar deveríamos ser um bocadinho mais conservador ou manter uma base feita; se mantemos a base é porque mantemos a base e devíamos ser mais audazes. Há sempre espaço no nosso país para criticar, às vezes há demasiado ruído à volta de determinadas situações no futebol. A Seleção necessita de ter paz, de tranquilidade para treinar e jogar".