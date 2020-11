Pedro Neto: «O Sérgio deixou-me a bola redondinha»

Pedro Neto também se confessou "feliz" por ter assinado a primeira internacionalização com um golo. "Estou muito feliz. Marcar pela Seleção Nacional é uma das coisas mais bonitas e tenho de agradecer aos meus colegas, especialmente ao Sérgio que me deixou a bola redondinha", afirmou o extremo, à Sport TV, onde ainda revelou as suas primeiras experiências no grupo: "É a recompensa do meu trabalho. Agora também estou numa fase de aprendizagem com um grupo de jogadores muito experientes. É um prazer pois jogar com eles é fácil. Pela minha parte só quero ajudar a equipa".