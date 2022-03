Pepe testa positivo à Covid-19 e Tiago Djaló é chamado à Seleção Nacional

Pepe testou positivo à Covid-19 e Tiago Djaló foi chamado à Seleção Nacional, informou a FPF esta segunda-feira. O central do Lille tinha sido eleito para os sub-21 mas, dada esta ausência de última hora, é agora escolhido por Fernando Santos para a meia-final do playoff de acesso ao Mundial'2022, diante da Turquia (quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão). Pepe cumprirá agora o período de isolamento definido sendo que, após o mesmo, e se Portugal se apurar para a final do playoff, poderá vir a ser opção para essa derradeira partida.Trata-se da segunda ausência forçada na equipa das quinas para o duelo com os turcos, depois de Rúben Neves, lesionado, ter sido substituído por Vitinha. Por outro lado, Fernando Santos vê-se privado da dupla habitual de centrais, já que Rúben Dias, também lesionado, nem sequer integrou a primeira convocatória.Quanto a Pepe, é o segundo caso de Covid-19 registado no FC Porto em dois dias, visto que Taremi também testou positivo ontem. De referir que os restantes jogadores portistas na Seleção, Diogo Costa (relvado), Vitinha e Otávio (ginásio), testaram negativo e por isso estão integrados normalmente nos trabalhos. Como os testes à Covid-19 foram feitos no Porto, Pepe já não seguiu viagem, cumprindo o isolamento na Invicta.