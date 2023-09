Peseiro analisa trabalho de Roberto Martínez e não tem dúvidas sobre Ronaldo: «É o melhor na sua posição»

José Peseiro elogiou a qualidade da Seleção Nacional e pediu tempo para Roberto Martínez colocar o seu cunho na equipa lusa. O treinador português, atual selecionador da Nigéria, diz que não falta talento a Portugal e que Cristiano Ronaldo continua a ter lugar na formação das quinas."Foram muitos anos com Fernando Santos, que ganhou o Europeu e a Liga das Nações. Poucos portugueses pensariam que tal era possível. Fez um trabalho fantástico de perseverança, estabilidade, organização... Portugal tem uma federação muito forte, uma das melhores do mundo, com jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo. A Portugal não falta nada, nada. Estamos melhor agora do que quando ganhámos o Europeu", explicou Peseiro, numa entrevista ao jornal espanhol 'As'."Não é fácil mostrar um futebol ofensivo, bonito, e temos de dar tempo a Roberto Martínez para organizar uma equipa ofensiva. Não é apenas uma questão de ter talento, mas sim de combinar as caraterísticas. Para já está a experimentar, a evoluir...", acrescentou Peseiro.O treinador elogiou o talento dos jogadores portugueses. "O Bernardo [Silva] joga no City e podia ter ido para o Barcelona, como chegaram a dizer. O Vitinha, está no PSG, o Bruno [Fernandes] no United. Que queremos mais? O Palhinha podia ter ido para o Bayern e ainda temos o Danilo no PSG. Não sei se há uma seleção com tantos jogadores nos melhores clubes da Europa como Portugal. O António Silva e o Inácio lutam como os melhores centrais da Europa e são dois miúdos que dentro em breve vão estar em grandes equipas. Há também o Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, que será seguramente o melhor do mundo. Com este potencial, podemos ganhar o próximo Europeu."Entre todos estes jovens, aos 37 anos, continua Cristiano Ronaldo, cuja presença na Seleção já foi questionada, mas não por Peseiro. "É ele que faz golos. O Cristiano Ronaldo continua a ser o melhor na sua posição. Tem uma equipa com tanta qualidade que lhe vai proporcionar golos, que é o que ele faz de melhor."