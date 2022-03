Portugal arranca com 14 jogadores na preparação para o jogo com Turquia

A seleção portuguesa iniciou esta segunda-feira a preparação para o embate com a Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, referente ao playoff de qualificação para o Mundial'2022, com apenas 14 dos 25 convocados.



No principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, apenas estiveram presentes os guarda-redes Rui Patrício e Diogo Costa, os defesas Cédric, Diogo Dalot, José Fonte e Gonçalo Inácio, os médios João Moutinho, Matheus Nunes e Bruno Fernandes, e os avançados Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Os restantes, incluindo o médio Vitinha, que foi chamado para render o lesionado Rúben Neves, ficaram a fazer trabalho de recuperação no ginásio, enquanto o defesa Tiago Djaló, que substituiu na convocatória o central Pepe, infetado com covid-19, ainda não se juntou ao grupo, uma vez que estava com a equipa sub-21 das quinas.

Durante os primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social, o pequeno grupo realizou exercícios com bola, à exceção dos dois guarda-redes que efetuaram trabalho específico à margem.

Portugal inicia o playoff frente à Turquia na quinta-feira, às 19:45, e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do playoff de qualificação para o Mundial2022, também no Estádio do Dragão, no Porto, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 -- a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.