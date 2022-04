Portugal bate recordes no tiktok chinês

No mesmo dia em que a Seleção Nacional se qualificou para o Mundial'2022 ao derrotar a Macedónia do Norte, Portugal lançou oficialmente a sua conta oficial na Douyin (Tik Tok Chinês) e logo em grande: mais de um milhão de adeptos portugueses na China celebraram o sucesso da seleção portuguesa nesta rede social.No mercado chinês, com mais de 20 milhões de adeptos portugueses, a equipa recebeu um apoio entusiástico dos adeptos no dia de lançamento. A conta oficial de Portugal atraiu mais de 100.000 seguidores em apenas 24h, estabelecendo um novo recorde de crescimento de uma equipa desportiva na plataforma.O hashtag #Portugal lançado na Douyin foi usado por quase 40 milhões de fãs, subindo rapidamente ao topo do ranking de tendências da plataforma. Centenas de bloggers e influenciadores Douyin lançaram vídeos e partilharam vários conteúdos para saudar a chegada da equipa portuguesa.