Portugal desce uma posição no ranking da FIFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa desceu um lugar no ranking mundial, para o sétimo, de acordo com a classificação divulgada esta quarta-feira pela FIFA, que continua a ser liderada pela Argentina, campeã do mundo em título.

Portugal, que na atualização anterior subiu do oitavo para o sexto posto, foi, nesta atualização, ultrapassado pela Holanda, que ascenderam uma posição.

Atrás da seleção lusa, seguem, sem alterações em relação ao ranking anterior, a Espanha, que é oitava, a Itália, nona, e a Croácia, 10.ª.

Na frente do ranking, continua a seleção da Argentina, seguida da França, que é segunda, e da Inglaterra, que subiu do quarto para o terceiro posto.

O Brasil, que desceu dois lugares, é agora quinto, imediatamente atrás da Bélgica, que subiu uma posição, e é agora quarta.

Entre as seleções orientadas por treinadores portugueses, o Egito, comandando por Rui Vitória, permanece como a mais bem classificada, em 33.º lugar, à frente da Nigéria (42.º), de José Peseiro, Qatar (58.º), de Carlos Queiroz, Emirados Árabes Unidos (64.º), de Paulo Bento, Togo (118.º), de Paulo Duarte, e Kuwait (136.º), de Rui Bento.

Angola, liderada pelo técnico português Pedro Gonçalves, ocupa a 117.ª posição na hierarquia da FIFA, mas a seleção dos PALOP mais bem posicionada é a de Cabo Verde - que subiu do 74.º para o 73.º lugar -, a única entre os 100 primeiros.





Ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.855,2 pontos

2. (2) França, 1.845,44

3. (4) Inglaterra, 1.800,05

4. (5) Bélgica, 1.807,88

5. (3) Brasil, 1.794,09

6. (7) Holanda, 1.745,48

7. (6) Portugal, 1.745,06

8. (8) Espanha, 1.732,64

9. (9) Itália, 1.718,82

10. (10) Croácia, 1.717,57

(...)

73. (74) Cabo Verde, 1.329,8.

103. (110) Guiné-Bissau, 1.197,83

111. (113) Moçambique, 1.180,72

117. (116) Angola, 1.168,05

191. (186) São Tomé e Príncipe, 888,94

186. (187) Macau, 896,62

200. (197) Timor-Leste