Portugal jogará na próxima terça-feira mesmo que perca com a Turquia

A Seleção Nacional chegou ontem ao norte do país e vai continuar instalada num hotel da fronteira entre Gaia e Espinho até à próxima terça-feira, dia 29. É que essa é uma data FIFA e haverá sempre jogo no Dragão, seja a final do playoff (se Portugal derrotar a Turquia defrontará a Itália ou a Macedónia do Norte) ou um jogo particular caso seja afastada da corrida pelo acesso ao Mundial do Qatar (se perder amanhã medirá forças com a seleção derrotada da outra meia-final).Por isso, a equipa de Fernando Santos vai permanecer no norte do país e, ao longo dos próximos dias, irá realizar as suas sessões de treino no Bessa.Os bilhetes para o jogo com a Turquia estão esgotados há cerca de um mês, sendo que os ingressos para a próxima terça-feira só serão postos à venda depois do jogo com a Turquia.