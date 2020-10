Portugal vai disputar o Mundial sub-20 em 2021

A UEFA anunciou esta terça-feira o cancelamento da Ronda de Elite e da fase final do Campeonato da Europa sub-19, relativo à temporada 2019/2020, e, como consequência, Portugal foi indicado, juntamente com Inglaterra, França, Itália e Holanda, para participar no Mundial sub-20 de 2021.





A Ronda de Elite deveria ter sido disputada em novembro (Portugal ia ter pela frente Turquia, Eslováquia e Croácia) e a fase final estava agendada para março, na Irlanda do Norte, mas, devido ao agravamento da situação epidemiológica na Europa, a UEFA tomou a decisão de cancelar a competição.O organismo recorreu então ao top 5 do ranking, tendo em conta o coeficiente das competições jovens para a temporada 2019/2020, e, dessa forma, Portugal está qualificado para o Campeonato do Mundo sub-20.