A Puma vai substituir a Nike nos equipamentos da Seleção Nacional a partir de janeiro de 2025, adiantou a 'Marca'. Segundo o jornal espanhol, a nova ligação passará a ser efetiva quando terminar o atual contrato que liga a FPF à marca norte-americana, que expira no final de dezembro do próximo ano. As negociações terão sido conduzidas diretamente por Fernando Gomes e o acordo à marca alemã deverá ser efetivado nos próximos dias, tratando-se de uma "oferta irrecusável". Contactada por, a FPF não quis prestar quaisquer declarações sobre este tema.A ligação da Federação à Nike dura desde 1997 e a última renovação havia sido acordada em 2017, até 31 de dezembro de 2024. Assim, o Euro'2024, na Alemanha, será a última grande prova em que Portugal será equipado pela Nike. Recorde-se que a marca fundada nos EUA patrocina Cristiano Ronaldo, o atual capitão da Seleção Nacional.A nível de seleções, a Puma patrocina, por exemplo, o Uruguai, Marrocos, República Checa ou Senegal.