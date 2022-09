Quaresma e o adeus de Rafa à Seleção: «Compreendo mas se vou dizer o que penso ainda levam a mal»

Ricardo Quaresma comentou a renúncia de Rafa à Seleção Nacional, à margem da Gala 'Quinas de Ouro', na Cidade do Futebol."Compreendo a posição dele mas se vou dizer o que penso ainda levam a mal", começou por dizer, explicando de seguida: "Não posso falar pelo Rafa, só ele pode explicar essa posição. Entendo porque quando estamos bem no clube achamos que podemos seu úteis à Seleção Nacional."O antigo jogador de FC Porto e V. Guimarães confessou que também chegou a pensar nisso numa altura da carreira. "Também me passou pela cabeça renunciar, numa altura que no FC Porto estava a voar e depois chegava à Seleção e não jogava. Mas essa é uma posição que depende de cada um", admitiu.