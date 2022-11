Quaresma entende Rafa: «Quando estás em grande no clube e chegas à Seleção e és mais um, o que estás ali a fazer?»

Ricardo Quaresma esteve no estúdio da Eleven Sports a falar de várias etapas da carreira. A passagem pela Seleção foi uma delas, ainda que nem sempre com memórias felizes, tal como o futebolista fez questão de reforçar."Eu não me sentia bem em ir à Seleção porque sentia que não era valorizado. Preferia, às vezes, nem ser convocado. Ia para a Seleção e não me sentia feliz. A Seleção que mais me marcou foi no Europeu em 2016, porque era um plantel em que estava à vontade e que tinha um treinador, apesar de não jogar a titular, que acreditava em mim e que me dava essa confiança. Ficava chateado e a minha azia, mas sabia que ele contava comigo. E com os outros sentia que era mais um jogador e que estava a ir por ir", atirou Ricardo Quaresma.Questionado sobre se alguma vez pensou em renunciar à Seleção, como Rafa fez recentemente, o extremo atirou: "Sinceramente, passou-me pela cabeça fazer o que o Rafa fez. Entendo perfeitamente o Rafa, porque quando estás em grande no clube e chegas à Seleção e és mais um, o que estás ali a fazer? Eu não estou a dizer que Fernando Santos não confia ou não gosta do Rafa, estou a falar por mim. No meu caso, sentia que me convocavam porque eram obrigados pelo que eu estava a fazer no FC Porto. Isso deixava-me desiludido".