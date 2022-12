Quaresma sobre Fernando Santos: «Criticar é fácil, mas a verdade é que a fé e a sorte dão muito trabalho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundamental na conquista do Euro'2016, Ricardo Quaresma deixou esta quinta-feira uma mensagem a Fernando Santos, técnico que hoje saiu do comando técnico da Seleção Nacional. Em mensagem deixada nas redes sociais, o experiente extremo reforçou que foi a fé do 'engenheiro' que possibilitou a Portugal levantar o troféu diante da França.

"Obrigado míster, por ter transformado o meu sonho de menino, de um dia ser Campeão Europeu, numa realidade para mim e para todos os portugueses. Criticar é fácil, todos sabem falar, mas a verdade é que a fé e a sorte dão muito trabalho e só com isso é que foi possível erguer a taça. Espero que seja sempre uma inspiração e um timoneiro para os portugueses que têm sonhos e estão dispostos a lutar por eles. Se assim for, ao longo da nossa história ainda vamos levantar muitas taças na vida! Obrigado", escreveu no Instagram.