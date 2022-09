Quarto árbitro do mítico Portugal-Holanda de 2006 faz revelação: «Mandaste lesionar o Ronaldo?»

O Portugal-Holanda no Mundial'2006 ficou para a história como um dos jogos mais memoráveis da Seleção Nacional em fases finais pela dificuldade necessária para levar de vencida a laranja de Van Basten, também face ao critério disciplinar do árbitro Valentin Ivanov. 'A Batalha de Nuremberga', como também ficou conhecido aquele embate dos oitavos-de-final da prova, acabou marcado pelos quatro cartões vermelhos que o juiz russo mostrou e as 16 cartolinas amarelas que lhe saíram do bolso.Apesar do golo decisivo, de Maniche, surgir logo aos 23 minutos, a equipa de Luiz Felipe Scolari sofreu um forte revés 11 minutos volvidos. Apesar de jovem, Cristiano Ronaldo era já uma das estrelas da formação das quinas e foi violentamente atingido na perna pelos pitons do holandês Khalid Boulahrouz, que 'passou' com um amarelo. O quarto árbitro daquele encontro, o mexicano Marco Rodríguez, revelou agora que a lesão de CR7 deverá ter sido premeditada."Lembram-se do jogo entre Portugal e Holanda? Cristiano Ronaldo era a sensação e era muito jovem e cravaram-lhe o pé aqui [na perna]. Ele sai lesionado e nesse momento o Marco Van Basten [n.d.r. treinador da Holanda] está a rir-se, a rir-se! A mim não me contaram, eu estava lá. Ele ri-se! O Felipão queria agredi-lo e dizia-lhe: 'Mandaste lesioná-lo com pontapés?' O Mundial não é de romantismo, é uma guerra", contou durante o programa 'SagaFut'.'Chiquimarco', como também é conhecido o juiz agora retirado, revelou que "o jogo com mais cartões da história dos Mundiais acabou por ficar fora de controlo para os quatro árbitros". "Já não conseguíamos. Eu agarrava o Figo e vinha o murro de alguém, depois vinham os holandeses... Foi um caos!", lembrou Rodríguez.A verdade é que Portugal rumaria aos 'quartos' e mediria forças com a Inglaterra.