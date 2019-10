Rafa dispensado da Seleção Nacional

Rafa foi esta segunda-feira dispensado do estágio da Seleção Nacional, que prepara os jogos de apuramento para o Euro'2020, com o Luxemburgo (11 de outubro, 19h45, no Estádio José Alvalade) e com a Ucrânia (14 outubro, em Kiev, às 19h45 - hora portuguesa).De acordo com o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o extremo do Benfica "foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF que o considerou indisponível" para a dupla jornada. Comodeu conta, Rafa atuou limitado diante do Zenit , na semana passada, depois de ter saído com queixas da partida com o V. Setúbal.Refira-se que os campeões europeus concentram-se esta noite num unidade hoteleira em Cascais e iniciam os trabalhos amanhã.