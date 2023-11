Rafael Leão dispensado da Seleção devido a lesão

Rafael Leão é a mais recente baixa na convocatória da Seleção Nacional para os compromissos que se aproximam. Depois de Pepe e Nélson Semedo, agora foi a vez do avançado do AC Milan sair da lista de Roberto Martínez, devido a um problema físico contraído no duelo de sábado do conjunto italiano, diante do Lecce.Segundo comunicado da FPF, o avançado de 24 anos, que saiu desse encontro logo ao décimo minuto, sofreu uma lesão muscular, que o impedirá de dar o seu contributo nos jogos diante do Liechtenstein e Islândia, que fecharão a fase de apuramento para o Europeu 2024."Rafael Leão de foraAvançado com lesão muscular.Rafael Leão não vai estar entre os jogadores que esta segunda-feira sob as ordens de Roberto Martínez iniciam os trabalhos com vista aos jogos da Seleção Nacional com o Liechtenstein e Islândia.O avançado do Milan sofreu lesão muscular e foi dado como inapto para a dupla jornada que encerra a fase de apuramento para o Europeu 2024.O exame realizado este domingo por Rafael Leão confirmou a indisponibilidade do internacional português que, assim, não poderá integrar o grupo de Martínez a exemplo de Nelson Semedo e Pepe."