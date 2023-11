Raphaël Guerreiro substitui lesionado Nélson Semedo na convocatória da Seleção Nacional

Raphaël Guerreiro foi este sábado chamado pelo selecionador nacional Roberto Martínez a integrar o estágio da Seleção Nacional para a dupla jornada que fecha a participação de Portugal na fase de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano. O lateral e ala esquerdo do Bayern Munique foi chamado para substituir o lugar de Nélson Semedo, depois de o defesa-direito do Wolverhampton sofrer uma lesão no pé, conforme explica hoje a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado publicado no site oficial do organismo.O estágio, que marca o arranque dos trabalhos para os jogos contra Liechtenstein (dia 16) e Islândia (dia 19), inicia já esta segunda-feira.Recorde-se que Portugal já se encontra apurado para a fase final da competição, depois de ter vencido os 8 primeiros jogos disputados nesta fase.