Regufe deixa mensagem no adeus à Seleção: «Uma nova etapa começa»

Ricardo Regufe deixou esta segunda-feira uma mensagem de despedida à Seleção Nacional, colocando assim um ponto final na relação de 20 anos em que acompanhou a equipa AA de Portugal.





"Foi um orgulho e um privilégio ter servido o meu País enquanto membro das comitivas da Seleção Nacional ao longo de duas décadas.Vivi momentos inesquecíveis e fiz amizades para a vida.

Vi de perto a Seleção Nacional ganhar os dois grandes troféus que conquistou até hoje e assisti à consagração de Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do Mundo.

Agradeço aos jogadores, treinadores e staff tudo o que vivemos juntos.

Uma nova etapa começa mas o desejo de ver a nossa Seleção ganhar é sempre o mesmo!", pode ler-se no comunicado feito através das redes sociais, numa fotografia tirada em Paris, no palco que consagrou Portugal campeão europeu de futebol em 2016, seguido de uma outra fotografia nas celebrações da Liga das Nações, em 2019, no Estádio do Dragão.