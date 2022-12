«Relação de Fernando Santos com Cristiano Ronaldo não sairá beliscada. Ele não é vingativo»

À margem do evento ‘2 Build on Road’, que se realizou ontem em Torres Vedras, César Peixoto, que trabalhou com Mourinho no FC Porto, destacou "a liderança muito forte" do treinador da Roma. "Pela experiência, títulos ganhos e competência, sei que está preparado para abraçar um projeto como o da Seleção Nacional, que tem dos melhores jogadores do Mundo. Agora depende que sentido Fernando Gomes quer dar a esta Seleção", atirou o ex-técnico do P. Ferreira, apontando outro nome com quem trabalhou: "Jorge Jesus está a fazer um grande trabalho na Turquia e, hoje em dia, é um treinador mais ofensivo."Também em Torres Vedras, Chaínho abordou o adeus de Fernando Santos, treinador com quem trabalhou no E. Amadora, FC Porto e Panathinaikos."Sinto orgulho do que fez. Pelo que conheço dele, está triste. Queria que o desfecho fosse a vitória, mas sai de consciência tranquila", atirou o antigo médio, garantindo que "a relação com Cristiano não sairá beliscada": "Ele não é vingativo, não me lembro de nenhum jogador com quem se tenha chateado. É uma pessoa de sentimentos."