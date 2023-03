Ricardo Carvalho e Ricardo confirmados: todos os nomes da equipa técnica de Roberto Martínez

A FPF divulgou todos os nomes da equipa técnica de Roberto Martínez na Seleção Nacional. Comoadiantou, Ricardo Carvalho , antigo central, e Ricardo Pereira , ex-guarda-redes, integram a lista. De resto, o nosso jornal também já tinha revelado que Jesus Seba, Richard Evans, Iñaki Bergara e Bruno Pereira iriam compôr a equipa técnica.A novidade é assim a presença de Anthony Barry, que é adjunto do Chelsea, cargo que irá conciliar com o de adjunto na Seleção Nacional, à semelhança do que já tinha feito na Rep. Irlanda e na Bélgica.- Ricardo Carvalho, 44 anos, antigo internacional português, campeão europeu em 2016, foi adjunto de André Villas-Boas no Olympique de Marselha. Será também treinador-adjunto na Seleção Nacional.- Jesus Seba, 48 anos, jogador espanhol que passou pelo futebol nacional (Chaves e Belenenses), acompanhou Roberto Martínez nas equipas técnicas de Wigan, Everton e seleção da Bélgica. Vai liderar o departamento de observação.- Richard Evans, 54 anos, licenciado em ciências do desporto e fisioterapia, teve funções de chefia nestas áreas no Swansea e Wigan até liderar o departamento de performance do Everton. O galês fez parte do staff de Martínez na Bélgica. Volta agora a ser adjunto do novo selecionador nacional e lidera a área de ‘performance’ da Seleção.- Anthony Barry, 36 anos, é inglês e técnico adjunto no Chelsea, acumulando idênticas funções nas seleções da República da Irlanda e depois na Bélgica, onde já trabalhou com Martínez. Terá estatuto semelhante na Seleção portuguesa.- Ricardo Pereira, 47 anos, antigo guarda-redes internacional português, teve grande destaque no Euro 2004 e no Mundial 2006. Já se encontra na FPF como treinador nacional na formação. Vai assumir as funções de treinador de guarda-redes.- Iñaki Bergara, 61 anos, produto da cantera do At. Bilbau, defendeu as balizas dos principais clubes bascos nos anos 60 e 70. Acompanha Martínez desde a sua passagem pelo Swansea, tendo consecutivamente trabalhado no Wigan, Everton, Bélgica e agora Portugal no treino específico de guarda-redes.- Bruno Pereira, 44 anos, coordenador do departamento de observação, análise e scouting da FPF, trabalha na Seleção Nacional A desde agosto de 2009. Agora com Martínez, exerce funções no departamento de análise e inovação.- Stijn Campo, 31 anos, belga, licenciado em Educação Física e Ciências do Desporto, esteve como vídeo analista no Leuven e, durante quatro anos, na Federação belga, onde trabalhou com Martínez. Na FPF passa a integrar o departamento de análise e inovação.